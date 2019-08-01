Доверие россиян к ТВ упало за 10 лет на 25%, но все равно опережает другие СМИ

79 просмотров
Четверг, 1 августа 2019, 13:09

Источник: отчет исследовательского "Левада-Центра"

Для большинства россиян телевидение по-прежнему остается основным источником информации, но его аудитория постепенно снижается.

Детали: Десять лет назад информацию по телевизору получало 94% россиян, сегодня таких 72%.

 

Реже всего получают новости по телевизору самые молодые: 42% (среди россиян до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше). У молодежи роль главного источника информации играет не телевидение, а социальные сети.

Доверие в России к телевидению, как источнику новостей, в последние несколько лет колеблется вокруг 55% населения. Однако десять лет назад эта цифра была на треть выше — почти 80% населения. Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет.

 

Среди основных телеканалов, которые являются для россиян источниками новостей, сегодня по-прежнему лидируют государственные Россия-1 (его смотрят 48% россиян) и Первый канал (47%).

Среди журналистов, который вызывают наибольшее доверие у россиян, лидирует Владимир Соловьев (23%).

История вопроса:

  • Государственные телеканалы РФ не единожды ловили на распространении фейков, например, о "распятом" мальчике на Донбассе или обстреле съемочной группы украинскими военными. В мае 2019 года один из телеканалов опубликовал "комментарий" артистки, которая уже умерла, о похоронах журналистка, которых не было.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия телевидение СМИ социология


powered by lun.ua
Материалы по теме
Российский ВЭБ заявил о запрете продавать свою украинскую "дочку" 1 августа 2019, 12:48
В РФ арестовали актера за роль пьяного сотрудника МВД 1 августа 2019, 03:39
Трамп и Путин поговорили по телефону, США предложили помощь в тушении пожара в Сибири 1 августа 2019, 01:24
Все новости
Главные новости
Полицейская погоня в Днепре закончилась крупным ДТП с маршруткой
Апелляционный суд отменил пересчет голосов на округе Пашинского
Порошенко: Назначение Гладковского было ошибкой, но я ее исправил
Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана
Все новости
ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Культура

Свадебные приметы и суеверия

семья

Что было бы с Шекспиром, если бы он родился женщиной?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів