Доверие россиян к ТВ упало за 10 лет на 25%, но все равно опережает другие СМИ

Источник: отчет исследовательского "Левада-Центра"

Для большинства россиян телевидение по-прежнему остается основным источником информации, но его аудитория постепенно снижается.

Детали: Десять лет назад информацию по телевизору получало 94% россиян, сегодня таких 72%.

Реже всего получают новости по телевизору самые молодые: 42% (среди россиян до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше). У молодежи роль главного источника информации играет не телевидение, а социальные сети.

Доверие в России к телевидению, как источнику новостей, в последние несколько лет колеблется вокруг 55% населения. Однако десять лет назад эта цифра была на треть выше — почти 80% населения. Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет.

Среди основных телеканалов, которые являются для россиян источниками новостей, сегодня по-прежнему лидируют государственные Россия-1 (его смотрят 48% россиян) и Первый канал (47%).

Среди журналистов, который вызывают наибольшее доверие у россиян, лидирует Владимир Соловьев (23%).

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