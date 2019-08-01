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Доверие россиян к ТВ упало за 10 лет на 25%, но все равно опережает другие СМИ

Четверг, 1 августа 2019, 13:09

Источник: отчет исследовательского "Левада-Центра"

Для большинства россиян телевидение по-прежнему остается основным источником информации, но его аудитория постепенно снижается.

Детали: Десять лет назад информацию по телевизору получало 94% россиян, сегодня таких 72%.

 

Реже всего получают новости по телевизору самые молодые: 42% (среди россиян до 25 лет) против 93% среди самых пожилых (65 лет и старше). У молодежи роль главного источника информации играет не телевидение, а социальные сети.

Доверие в России к телевидению, как источнику новостей, в последние несколько лет колеблется вокруг 55% населения. Однако десять лет назад эта цифра была на треть выше — почти 80% населения. Доверие к телевидению сохраняют прежде всего люди старше 35 лет.

 

Среди основных телеканалов, которые являются для россиян источниками новостей, сегодня по-прежнему лидируют государственные Россия-1 (его смотрят 48% россиян) и Первый канал (47%).

Среди журналистов, который вызывают наибольшее доверие у россиян, лидирует Владимир Соловьев (23%).

История вопроса:

  • Государственные телеканалы РФ не единожды ловили на распространении фейков, например, о "распятом" мальчике на Донбассе или обстреле съемочной группы украинскими военными. В мае 2019 года один из телеканалов опубликовал "комментарий" артистки, которая уже умерла, о похоронах журналистка, которых не было.

Украинская правда
Темы: РосcиятелевидениеСМИсоциология
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