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Нацсовет внепланово проверит пять каналов "112. Украина"

Четверг, 1 августа 2019, 13:09

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания внепланово проверит компании ООО "Новый формат ТВ", ООО "Ариадна ТВ", ООО "Партнер ТВ", ООО "ТВ Выбор" и ООО "Лидер ТВ", которые говорят в цифровом мультиплексе МХ-5 с логотипом "112 Украина".

Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.

Решение было принято 1 августа на основании мониторинга от 19 июля.

Отмечается, что в ходе мониторинга этих вещателей было зафиксировано признаки нарушения отраслевого законодательства, которые являются одинаковыми для всех этих лицензиатов, поскольку они транслируют одинаковое программное наполнение.

По данным Нацсовета, компании не придерживались условий лицензии в части программной концепции вещания.

В частности, вместо показа информационно-аналитических, культурных, научно-просветительских, развлекательных, детских передач и фильмов, более 22 часов в сутки транслировали только информационно-аналитические и публицистические передачи.

В Нацсовете добавили, что также были изменены логотипы лицензиатов.

Так, разрешительные документы на вещание определяют такие логотипы для этих региональных компаний: "ООО "Новый формат ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "Ариадна ТВ" эмблема "112 Украина", "ООО "Партнер ТВ" эмблема "112 Украина" , "ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ".

Однако все телеканалы используют только часть логотипа - "112 Украина".

По результатам внеплановых проверок Национальный совет примет дальнейшее решение реагирования на нарушение.

Напоминаем:

  • Телеканал "112 Украина" был создан в 2012-2013 годах еще при президентстве Виктора Януковича.
  • Телеканал "112 Украина" формально принадлежат Тарасу Козаку, руководство телеканала связывают с кумом Путина и одним из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктором Медведчуком.
  • В конце августа 2018 года Медведчук стал первым гостем новой программы на 112-м "Большое интервью с большим политиком" и с тех пор его заявления регулярно транслируют на телеканале.
  • В октябре 2018 Верховная Рада попросила Совет нацбезопасности и обороны применить санкции к владельцам телеканалов "112 Украина" и NewsOne.
  • В частности, утверждалось, что телеканал распространяет пропаганду в пользу страны-агрессора.

Украинская правда
Темы: Нацсоветтелевидение
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