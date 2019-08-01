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НАБУ обыскивает "Украэрорух"

Четверг, 1 августа 2019, 13:17

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях госпредприятия "Украэрорух" и по месту жительства его должностных лиц.

Об этом 1 августа сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционированы и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэрорух", - отметили в ведомстве.

Чиновники разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным.

Детективы НАБУ занимались расследованием указанных фактов с ноября 2017 года.

 
фото Украэрорух

В ведомстве добавили, что пока это вся информация, которую в бюро могут сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия.

В ГП сообщают, что полностью сотрудничают с работниками НАБУ в рамках производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

"Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками НАБУ и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения потерянных средств из "Платинум Банка", - заявил руководитель "Украэроруха" Александр Доценко.

После отнесения "Платинум Банка" к категории неплатежеспособных расследуются взаимоотношения "Украэроруха" и банка в период руководства госпредприятием Дмитрием Бабейчуком.

 

Напомним:

  • 11 июня 2019 журналисты-расследователи опубликовали материал о потерянных 404 млн гривен госпредприятия.
  • За несколько недель до краха "Платинум Банка" государственное предприятие "Украэрорух" под руководством Дмитрия Бабейчука закачало туда 160 млн грн в дополнение к размещенным ранее средствам.
  • Бабейчука уволили только 10 июня 2019 года. Он сам подал заявление на увольнение - по состоянию здоровья, после этого в.и.о стал Александр Доценко.

Украинская правда
Темы: НАБУобыски
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