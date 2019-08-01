НАБУ обыскивает "Украэрорух"

Детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в помещениях госпредприятия "Украэрорух" и по месту жительства его должностных лиц.

Об этом 1 августа сообщает пресс-служба НАБУ.

"Следственное действие санкционированы и осуществляется в рамках расследования возможного злоупотребления должностными лицами "Украэрорух", - отметили в ведомстве.

Чиновники разместили более 400 млн грн госпредприятия на счетах ПАО "Платинум Банк", признанного неплатежеспособным.

Детективы НАБУ занимались расследованием указанных фактов с ноября 2017 года.

фото Украэрорух

В ведомстве добавили, что пока это вся информация, которую в бюро могут сообщить учитывая необходимость сохранения тайны следствия.

В ГП сообщают, что полностью сотрудничают с работниками НАБУ в рамках производства по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) УК.

"Со своей стороны мы полностью сотрудничаем с работниками НАБУ и готовы всячески содействовать в проведении необходимых мероприятий для возможности возвращения потерянных средств из "Платинум Банка", - заявил руководитель "Украэроруха" Александр Доценко.

После отнесения "Платинум Банка" к категории неплатежеспособных расследуются взаимоотношения "Украэроруха" и банка в период руководства госпредприятием Дмитрием Бабейчуком.

Напомним: