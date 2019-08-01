Облава на рынке: в Киеве задержали торговцев с опасной болезнью

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Четверг, 1 августа 2019, 14:12

Сотрудники Государственной миграционной службы и полиции задержали на столичном рынке нелегальных мигрантов, которые имели опасное инфекционное заболевание и при этом продавали продукты питания.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Отмечается, что в целом на рынке (Троещина - ред) в Деснянском районе столицы 31 июля было задержано 59 человек.

Сообщается, что 33 человек принудительно вернут в страну происхождения, 17-ти лицам сократили срок пребывания в Украине, а еще двух мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

Также составлено 42 админпротокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

 
фото ГМС

В ГМС отметили, что на прошлой неделе на этом же рынке были задержаны 63 мигранта, трое из которых были больными на инфекционно опасный недуг.

"Во время флюорографического обследования в трех из них обнаружили признаки серьезного инфекционного заболевания", - добавили в ведомстве, отметив, что мужчины продавали продукты питания и контактировали с "сотнями людей".

 
фото ГМС

Как объяснили "Украинской правде" в пресс-службе Миграционной службы, медобследование проходят только те, кого направляют в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

Поэтому,сколько всего может быть опасно-больных мигрантов, неизвестно.

Весной этого года на том же рынке с подобным инфекционным заболеванием обнаружили продавца шаурмой.

Украинская правда

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Темы: Миграционная служба Киев


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