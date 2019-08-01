Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Облава на рынке: в Киеве задержали торговцев с опасной болезнью

Четверг, 1 августа 2019, 14:12

Сотрудники Государственной миграционной службы и полиции задержали на столичном рынке нелегальных мигрантов, которые имели опасное инфекционное заболевание и при этом продавали продукты питания.

Об этом сообщает пресс-служба ГМС.

Отмечается, что в целом на рынке (Троещина - ред) в Деснянском районе столицы 31 июля было задержано 59 человек.

Сообщается, что 33 человек принудительно вернут в страну происхождения, 17-ти лицам сократили срок пребывания в Украине, а еще двух мигрантов поместят в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

Также составлено 42 админпротокола о нарушении иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине.

 
фото ГМС

В ГМС отметили, что на прошлой неделе на этом же рынке были задержаны 63 мигранта, трое из которых были больными на инфекционно опасный недуг.

"Во время флюорографического обследования в трех из них обнаружили признаки серьезного инфекционного заболевания", - добавили в ведомстве, отметив, что мужчины продавали продукты питания и контактировали с "сотнями людей".

 
фото ГМС

Как объяснили "Украинской правде" в пресс-службе Миграционной службы, медобследование проходят только те, кого направляют в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для идентификации личности.

Поэтому,сколько всего может быть опасно-больных мигрантов, неизвестно.

Весной этого года на том же рынке с подобным инфекционным заболеванием обнаружили продавца шаурмой.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Миграционная службаКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Миграционная служба
ГМС останавливает аннулирование загранпаспортов с ошибочной транслитерацией и восстановит отмененные - депутат
ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года
Миграционная служба не отказывала экс-добровольцу из Беларуси, документы уже оформляют
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: