Боевики не пускают саперов на свою сторону моста

Источник: "Новости Донбасса" со ссылкой на Станично-Луганскую районную госадминистрацию

Боевики группировки "ЛНР" не пускают саперов Госслужбы по чрезвычайным ситуациям на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей к мосту территории.

Детали: Представительство Украины в Совместном центре по прекращению огня и стабилизации линии разграничения сторон узнало об этом от наблюдателя ОБСЕ, передавшего сообщение боевиков.

Разминировать другую сторону моста должны именно украинские саперы.

"Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" — вопрошают в Станично-Луганской РГА.

Что этому предшествовало: С утра 1 августа ГСЧС начала разминировать территорию возле разрушенного моста в Станице Луганской.

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