В Минобороны еще считают, какие премии и кому выдавать на День Независимости

Начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов сообщил, что пока неизвестно сумма выплат военным ко Дню Независимости.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, сообщает Укринформ.

"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением президента", - заявил Салахов.

Он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2000 гривен.

Как будет определяться сумма премии в 2019 году, и кто ее получит, пока еще решают в Минобороны.

Напомним: