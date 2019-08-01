В Минобороны еще считают, какие премии и кому выдавать на День Независимости
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Четверг, 1 августа 2019, 19:06
Начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов сообщил, что пока неизвестно сумма выплат военным ко Дню Независимости.
Об этом он сказал во время брифинга в четверг, сообщает Укринформ.
"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением президента", - заявил Салахов.
Он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2000 гривен.
Как будет определяться сумма премии в 2019 году, и кто ее получит, пока еще решают в Минобороны.
Напомним:
- Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства решил отдать военным в виде премий.
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