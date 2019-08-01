В Минобороны еще считают, какие премии и кому выдавать на День Независимости

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Четверг, 1 августа 2019, 19:06

Начальник управления социальных выплат Департамента финансов Минобороны Вячеслав Салахов сообщил, что пока неизвестно сумма выплат военным ко Дню Независимости.

Об этом он сказал во время брифинга в четверг, сообщает Укринформ.

"В настоящее время в Министерстве обороны прорабатывается вопрос выплаты премий военнослужащим в соответствии с поручением президента", - заявил Салахов.

Он напомнил, что в прошлом году все военнослужащие, участвовавшие в параде, получили одинаковые премии в размере 2000 гривен.

Как будет определяться сумма премии в 2019 году, и кто ее получит, пока еще решают в Минобороны.

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства решил отдать военным в виде премий.

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Темы: Зеленский День Независимости


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