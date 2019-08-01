Под СБУ активисты оставили Баканову "сообщение" 

Источник: "Укринформ"

Под зданием Службы безопасности в Киеве участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" написали краской сообщение для и.о. председателя СБУ Ивана Баканова.

Детали: "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?" – написали краской под центральным входом в управление.

Акцию посвятили годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.

"Вчера мы были в Херсоне. Теперь пришли в ведомство, которое занимается расследованием этого дела. Мы пришли в очередной раз напомнить, что друзья Кати не остановятся, пока не будет достигнута справедливость", - заявили организаторы.

По подсчетам журналистов, в акции приняли участие около сотни человек.

Активисты звонили Баканову, однако он не отвечал.

Что предшествовало: 31 июля на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".

В тот же день журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных.

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История дела: