Под СБУ активисты оставили Баканову "сообщение"
Источник: "Укринформ"
Под зданием Службы безопасности в Киеве участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" написали краской сообщение для и.о. председателя СБУ Ивана Баканова.
Детали: "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?" – написали краской под центральным входом в управление.
Акцию посвятили годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
"Вчера мы были в Херсоне. Теперь пришли в ведомство, которое занимается расследованием этого дела. Мы пришли в очередной раз напомнить, что друзья Кати не остановятся, пока не будет достигнута справедливость", - заявили организаторы.
По подсчетам журналистов, в акции приняли участие около сотни человек.
Активисты звонили Баканову, однако он не отвечал.
Что предшествовало: 31 июля на стене Херсонского горсовета появилась надпись "Убийцы Кати Гандзюк будут наказаны".
В тот же день журналисты опубликовали видео-реконструкцию подготовки к преступлению, основанную на официальных показаниях осужденных.
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История дела:
- 31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюк кислоту. Она попала в реанимационное отделение с ожогами 40% тела, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменили подозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – помощник народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука.
- При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
- 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям: координатора нападения Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, нападавшего Грабчука – к 6 годам тюрьмы, Васянович и Вишневский получили 4 года, Горбунов – 3 года.
- 30 июля Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении Игоря Павловского,. подозреваемого в сокрытии преступления.