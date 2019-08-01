Под СБУ активисты оставили Баканову "сообщение" 

3274 просмотра
Четверг, 1 августа 2019, 20:50

Источник: "Укринформ

Под зданием Службы безопасности в Киеве участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" написали краской сообщение для и.о. председателя СБУ Ивана Баканова. 

Детали: "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?" – написали краской под центральным входом в управление. 

 

Акцию посвятили годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк. 

"Вчера мы были в Херсоне. Теперь пришли в ведомство, которое занимается расследованием этого дела. Мы пришли в очередной раз напомнить, что друзья Кати не остановятся, пока не будет достигнута справедливость", - заявили организаторы. 

По подсчетам журналистов, в акции приняли участие около сотни человек. 

Активисты звонили Баканову, однако он не отвечал.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: нападение на Гандзюк СБУ акции


powered by lun.ua
Материалы по теме
Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк 31 июля 2019, 14:16
На Херсонском горсовете написали "Убийцы Гандзюк будут наказаны" 31 июля 2019, 09:57
Обвинение Павловского по делу Гандзюк передали в суд 30 июля 2019, 21:40
Все новости
Главные новости
Голова Укрзализныци запретил покупать вышиванок и рушников на 1,53 млн
Коболев название дату переговоров по транзиту газа
Луценко сам показал, как отдыхал в Провансе
Зеленский назначил главу ГУД: тесть в "Лиге смеха", жена в "Слуге народа"
Все новости
Фото

11 невероятных идей интерьера

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Лайфхаки

Как полюбить понедельники: 5 действенных советов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів