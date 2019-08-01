Под СБУ активисты оставили Баканову "сообщение"
Источник: "Укринформ"
Под зданием Службы безопасности в Киеве участники инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" написали краской сообщение для и.о. председателя СБУ Ивана Баканова.
Детали: "Мангер, Гордеев, Рищук. Баканов, кто должен позвонить за этих чертей?" – написали краской под центральным входом в управление.
Акцию посвятили годовщине нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк.
"Вчера мы были в Херсоне. Теперь пришли в ведомство, которое занимается расследованием этого дела. Мы пришли в очередной раз напомнить, что друзья Кати не остановятся, пока не будет достигнута справедливость", - заявили организаторы.
По подсчетам журналистов, в акции приняли участие около сотни человек.
Активисты звонили Баканову, однако он не отвечал.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua