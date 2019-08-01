"Заря" пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы

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Четверг, 1 августа 2019, 21:23

Луганская "Заря" пробилась в третий раунд квалификации Лиги Европы.

Луганский клуб во втором раунде отбора одолел в двух матчах черногорскую "Будучность". В первой встрече в Черногории "Заря" победила соперников со счетом 3:1. В ответной в Запорожье в четверг 1 августа луганчане выиграли со счетом 1:0.

"Заря" открыла счет в матче на 32 минуте, и это был первый момент у ворот черногорцев. После паса от Максима Лунева Артем Громов пробил вратаря черногорцев ударом метров с шести. Но решающие события в поединке произошли через три минуты. Черногорец Никола Джурич был удален за удар локтем Громова, получив второе предупреждение. Игроки "Будучности" побежали спорить с ирландским арбитром Нилом Дойлом, особенно активным был Драшко Божович, который получил прямую красную карточку за толчок рефери и разговоры.

До завершения первого тайма "Заря" имела еще один момент, чтобы забить второй гол, но выручил защитник Драган Миркович.

В заключительные 45 минут "Заря" снова имела пару-тройку моментов, чтобы разгромить "Будучность", которая играла вдевятером, но больше голов зрители не увидели.

В третьем раунде квалификации "Заря" встретится с победителем пары "ЦСКА" (София, Болгария) – "Осиек" (Хорватия). В первой игре со счетом 1:0 победил болгарский клуб.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол


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