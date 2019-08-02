В двух городах Крыма фиксируют повышенный уровень химикатов

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Пятница, 2 августа 2019, 01:52

В городах Армянск и Красноперекопск, что находятся на севере оккупированного Россией Крыма, зафиксировали повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха с 22 по 29 июля.

Об этом сообщают специалисты крымского гидрометцентра, передает "Крым.Реалии" .

"Так, в Армянске по данным наблюдений двух стационарных постов уровень загрязнения атмосферного воздуха определялся как повышенный", - сообщили в гидрометцентре. 

В Красноперекопске уровень загрязнения атмосферного воздуха также определялся как повышенный, добавив, что содержание хлористого водорода в воздухе значительно превышало уровень фона.



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Темы: Крым


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