США отреагировало на ракетные пуски в КНДР

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Пятница, 2 августа 2019, 06:20

Президент США Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят ракетные пуски, осуществляемые Северной Кореей.

Об этом со ссылкой на журналистов сообщает Reuters.

На вопрос журналистов о том, пытается ли руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын испытать таким образом власти США, Трамп заявил: "Я думаю, все это полностью под контролем".

По словам президента США, эти ракетные пуски не нарушают обещаний, данных ему Ким Чен Ыном во время их личных встреч.

Трамп также указал на то, что запущеные в КНДР ракеты были небольшой дальности.

"Мы никогда не заключали договоренностей по этому поводу. Для меня нет никакой проблемы. Посмотрим, что будет дальше. Но это ракеты малой дальности. Они очень стандартные", - заявил президент США.

Напомним:

  • КНДР во второй раз за неделю запустила две баллистические ракеты.

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Темы: США Трамп КНДР


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