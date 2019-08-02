ООС: 5 обстрелов, одного военного ранено

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О ситуации по состоянию на 7 часов 23 июля сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции украинских военных были обстреляны 2 раза.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил поранення. От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - доложили в штабе.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", говорится в утреннем отчете.



Напомним: