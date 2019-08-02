ООС: 5 обстрелов, одного военного ранено
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
О ситуации по состоянию на 7 часов 23 июля сообщил штаб ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции украинских военных были обстреляны 2 раза.
"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил поранення. От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - доложили в штабе.
"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", говорится в утреннем отчете.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.
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