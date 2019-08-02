ООС: 5 обстрелов, одного военного ранено

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Пятница, 2 августа 2019, 07:31

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

О ситуации по состоянию на 7 часов 23 июля сообщил штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" противник совершил три обстрела позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "СЕВЕР" позиции украинских военных были обстреляны 2 раза.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил поранення. От начала текущих суток обстрелов позиции Объединенных сил не зафиксировано", - доложили в штабе.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", говорится в утреннем отчете.


Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс


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