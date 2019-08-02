Трамп согласовал новые санкции для России за отравление Скрипалей – СМИ

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых санкций против России в деле отравления Скрипалей.

Об этом стало известно изданию Politico от двух собственных источников, пишет "Европейская правда".

О каких именно санкции идет речь, издание не уточняет. В прошлом году администрация Трампа ввела первый пакет санкций по делу отравления в Солсбери. Закон требовал, что президент должен ввести второй раунд санкций, если окажется невозможным установить, что соответствующее государство прекратило использование химического оружия.

Американские спецслужбы не нашли такого подтверждения в отношении России, которая продолжает отрицать свою ответственность за атаку на Скрипалей.

Впрочем Дональд Трамп, который не хотел противоречить президенту РФ Путину, затормозил процесс введения второго раунда санкций.

В начале этой недели лидеры комитета по иностранным делам Палаты представителей США демократ Элиот Энгель и республиканец Майкл Маккол призвали Трампа в письме ввести второй пакет санкций против РФ.

Государственный департамент и министерство финансов США подготовили пакет санкций в конце марта, сообщало агентство Reuters, но с тех пор они ждут подписания президентом.

Белый дом пока воздерживается от комментариев.

Сергей Скрипаль - бывший офицер российской военной разведки, который одновременно работал на британские разведывательные службы. Он и его дочь Юлия были найдены без сознания в марте 2018 года после отравления нервным агентом. Оба пережили атаку.

В ответ США и европейские страны выслали десятки российских дипломатов, а США в августе 2018 года ввели первый раунд санкций против России.