В Киеве мужчина во время обыска выпрыгнул с 10 этажа

Источник: Полиция Киева

В столице мужчина, у которого проводили обыск в рамках уголовного производства, выпрыгнул с балкона 10-го этажа.

Детали: Полицейские по решению суда проводили в квартире киевлянина обыск в рамках уголовного производства по ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или хранение наркотиков).

В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.

Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа.

От полученных травм он погиб.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Отмечается, что будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые проводили обыск.

О происшествии также сообщили в Государственное бюро расследований.