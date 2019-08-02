В Киеве мужчина во время обыска выпрыгнул с 10 этажа

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Пятница, 2 августа 2019, 09:52

Источник: Полиция Киева

В столице мужчина, у которого проводили обыск в рамках уголовного производства, выпрыгнул с балкона 10-го этажа.

Детали: Полицейские по решению суда проводили в квартире киевлянина обыск в рамках уголовного производства по ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или хранение наркотиков).

В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.

Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа.

От полученных травм он погиб.

На месте работала следственно-оперативная группа.

Отмечается, что будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые проводили обыск.

О происшествии также сообщили в Государственное бюро расследований.

Украинская правда

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Темы: полиция Киев обыски


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