В Киеве мужчина во время обыска выпрыгнул с 10 этажа
Источник: Полиция Киева
В столице мужчина, у которого проводили обыск в рамках уголовного производства, выпрыгнул с балкона 10-го этажа.
Детали: Полицейские по решению суда проводили в квартире киевлянина обыск в рамках уголовного производства по ст. 307 (незаконное изготовление, приобретение или хранение наркотиков).
В квартире обнаружили вещества, похожие на кокаин и экстази.
Во время следственного действия мужчина, у которого проводили обыск, оттолкнул оперативника, выбежал на балкон и прыгнул с 10 этажа.
От полученных травм он погиб.
На месте работала следственно-оперативная группа.
Отмечается, что будет проведена служебная проверка действий полицейских, которые проводили обыск.
О происшествии также сообщили в Государственное бюро расследований.
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