Команда Минздрава подготовила рекомендации своим преемникам

225 просмотров
Пятница, 2 августа 2019, 11:51

В Министерстве здравоохранения подготовили документ для следующего состава ведомства, в котором обозначили ситуацию в системе охраны здоровья, а также план шагов на первые 100 дней и последующие 3-5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Переход власти в цивилизованных странах сопровождается подведением итогов, передачей дел и введением в курс ситуации в соответствующей сфере представителей новых команд. Подобные процедуры и культура - гарантия устойчивого развития государства", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в этих установках в частности указанные нынешние результаты и дальнейшие этапы трансформации системы здравоохранения, которую команда Минздрава начала в 2018 году.

"Этот документ будет полезным для новых членов правительства, депутатов всех уровней, государственных служащих, президента и его команды, специалистов различных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения", - подчеркнули в министерстве.

В Минздраве добавили, что когда станет известен состав нового правительства, команда ведомства готова подробно разъяснить все аспекты преемникам и помочь максимально гладко взять власть в Министерстве в интересах граждан Украины.

Напомним

  • Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что все министерства должны подготавливать так называемые отчеты для следующих министров, информацию о целях, задачах и достижениях, чтобы цивилизованно передать власть.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Минздрав Кабинет министров


powered by lun.ua
Материалы по теме
Не позволяйте манипулировать собой – Супрун дала вторую порцию советов нардепам 1 августа 2019, 09:38
Супрун дала советы новой Раде: как не сорвать голос и приседать в кулуарах 31 июля 2019, 11:15
Претендент на кресло министра здравоохранения уже говорит о первых шагах медреформы 30 июля 2019, 15:48
Все новости
Главные новости
Ситуация с финансированием пограничников катастрофическая – Дейнеко
Трамп согласовал новые санкции для России за отравление Скрипалей – СМИ
ООС: 5 обстрелов, одного военного ранено
1,5 миллиона долларов взятки: правоохранители задержали топ-чиновников 
Все новости
здоровье

Как вылечить рак: эффективные методы в Украине и мире

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Лайфхаки

Расслабляться тоже надо уметь. Почему и как

Поиск по сайту
Архив
Весь архів