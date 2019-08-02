Команда Минздрава подготовила рекомендации своим преемникам

В Министерстве здравоохранения подготовили документ для следующего состава ведомства, в котором обозначили ситуацию в системе охраны здоровья, а также план шагов на первые 100 дней и последующие 3-5 лет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Переход власти в цивилизованных странах сопровождается подведением итогов, передачей дел и введением в курс ситуации в соответствующей сфере представителей новых команд. Подобные процедуры и культура - гарантия устойчивого развития государства", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в этих установках в частности указанные нынешние результаты и дальнейшие этапы трансформации системы здравоохранения, которую команда Минздрава начала в 2018 году.

"Этот документ будет полезным для новых членов правительства, депутатов всех уровней, государственных служащих, президента и его команды, специалистов различных сфер и граждан, интересующихся вопросами здравоохранения", - подчеркнули в министерстве.

В Минздраве добавили, что когда станет известен состав нового правительства, команда ведомства готова подробно разъяснить все аспекты преемникам и помочь максимально гладко взять власть в Министерстве в интересах граждан Украины.

Напомним