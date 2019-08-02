Граница должна быть открытой для россиян-друзей – Дейнеко

542 просмотра
Пятница, 2 августа 2019, 11:50

Государственная граница должна быть неприступной стеной для россиян-врагов Украины, которые посещали оккупированный Крым, или призывали к аннексии, но открытой для россиян-друзей.

Об этом в интервью BBC News Украина заявил новый глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

"Государственная граница должна быть неприступной стеной для врагов Украины, для нежелательных лиц, посещавших Крым, публично призывавших к аннексии. С другой стороны - она должна быть прозрачной и комфортной для наших друзей", - сказал он.

Дейнеко отметил, что Россия – это страна-агрессор, но ее граждан он все же разделяет на врагов и друзей.

"Есть очень много русских, которые являются выходцами из Украины. Они по 20-30 лет живут в России. Получили гражданство России. Есть смешанные браки, дети-россияне, и они приезжают раз в год посетить своих престарелых родителей. Как я могу не пропустить украинца с российским паспортом к старой маме?", - сказал он.

По словам Дейнеко, таких ситуаций ежедневно очень много, поэтому он выступает за то, чтобы на границе, особенно с Россией, пограничник "все же учитывал все эти моменты".

По данным Госпогранслужбы: за 7 месяцев этого года в пересечении украинской границы отказали почти 5 тысячам гражданам России.

В 2018 году не пропустили почти 6 тысяч россиян, в 2017 году – 5 тысяч 311, в 2016 году - тоже почти 6 тысяч, в 2015 году – почти 11 тысяч, а в 2014 году – 16,5 тысячи граждан России.

Основные причины отказа во въезде – неподтвержденная цель поездки, превышение срока пребывания, ограничение на въезд или не действительный документ.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Пограничная служба Росcия граница


powered by lun.ua
Материалы по теме
Реформа пограничной службы: Дайнеко пообещал сюрприз 2 августа 2019, 11:09
Ситуация с финансированием пограничников катастрофическая – Дейнеко 2 августа 2019, 10:19
Россиянин пытался купить пропуск в Украину для товарища из РФ 29 июля 2019, 10:41
Все новости
Главные новости
Ситуация с финансированием пограничников катастрофическая – Дейнеко
Трамп согласовал новые санкции для России за отравление Скрипалей – СМИ
ООС: 5 обстрелов, одного военного ранено
1,5 миллиона долларов взятки: правоохранители задержали топ-чиновников 
Все новости
здоровье

Как вылечить рак: эффективные методы в Украине и мире

здоровье

6 советов, чтобы поощрить ребенка к здоровому питанию

здоровье

Почему стоит поддерживать форму после 40 лет

Поиск по сайту
Архив
Весь архів