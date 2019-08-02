Украинцы разволновались из-за нацгвардийцев на улицах – МВД

В Министерство внутренних дел поступило много замечаний из-за пеших подразделений Нацгвардии, которые вышли на патрулирование с 1 августа.

Об этом 2 августа сообщает пресс-служба МВД.

"Уважаемые украинцы, от вас поступило много замечаний относительно самостоятельного патрулирования улиц городов и населенных пунктов гвардейцами. Вы выразили опасения, что они будут иметь неограниченные полномочия и нарушать ваши права", - отметили в министерстве.

В ведомстве утверждают, что в своей деятельности НГУ руководствуется исключительно Конституцией и законом о Нацгвардии, поэтому, гвардейцы никоим образом не будут использованы для ограничения прав и свобод.

"Самостоятельные патрули гвардейцев на улицах ваших населенных пунктов призваны обеспечивать охрану жизни, прав, свобод и законных интересов граждан и государства от преступных и иных противоправных посягательств", - добавили в МВД.

Также в ведомстве считают, что все опасения граждан относительно превышения прав гвардейцами - абсолютно безосновательны.

Напомним: