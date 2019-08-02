НАТО: Россия несет исключительную ответственность за смерть ракетного договора

В НАТО заявили, что исключительно Россия несет ответственность за прекращение договора с Соединенными Штатами о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД).

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Североатлантического совета.

"Россия сегодня по-прежнему нарушает ДРСМД... В итоге вступает в силу решение Соединенных Штатов о выходе из договора, которое полностью поддерживают союзники по НАТО", - говорится в заявлении.

В обращении подчеркивается, что Россия "несет исключительную ответственность за остановку действия договора".

"Мы сожалеем о том, что Россия не продемонстрировала готовность и не приняла никаких очевидных шагов для возвращения к выполнению своих международных обязательств", - говорится в заявлении.

Как указано НАТО отреагирует взвешенно и ответственно на значительные риски, связанные с российской ракетой 9М729. В частности, в Альянсе договорились о пакете мер, чтобы гарантировать эффективную позицию сдерживания и обороны НАТО.

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально покидают российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".