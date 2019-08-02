Волкер рассказал, когда Трамп согласится на участие в "нормандском формате"

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Пятница, 2 августа 2019, 14:44

Источник: интервью Курта Волкера "Тиждень.юа"

Спецпредставитель США по переговорам по Украине Курт Волкер заявил, что президент США Дональд Трамп примет предложение относительно нового нормандского формата, если Россия будет настроена прекратить конфликт.

Прямая речь: "Проблема опять же в действиях и политике России. Если будут признаки того, что она настроена серьезно и готова реально прекратить конфликт, я уверен, для президента Трампа это очень важно.

Формат имеет меньшее значение, чем наполнение. Но если бы встреча была полезной, мы, безусловно, рассмотрели бы такой вариант. И если бы был создан новый формат, куда были бы вовлечены США и кто-то еще, например Великобритания, Франция, Германия, мы тоже готовы поддержать такие встречи".

Детали: В то же время, Волкер не уверен, что Трамп или госсекретарь США могли бы на долгое время поддерживать "высшую степень вовлечения", как это происходит в рамках "нормандской четверки".

Волкер также выступил за прямой контакт президентов Украины и России.

История вопроса:

  • 8 июля Владимир Зеленский предложил встретится в Минске и говорить напрямую с Путиным, президентом США Дональдом Трампом, премьером Великобритании Терезой Мей, канцлером ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном.
  • Путин говорил, что готов встретиться в Минске вместе с президентами США, Франции и премьером Британии и, но есть несколько нюансов.

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Темы: Трамп Зеленский Путин


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