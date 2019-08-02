В Ровно отменили предупреждение девушке и парню за плакаты об импичменте

3534 просмотра
Пятница, 2 августа 2019, 14:49

Источник: UA Рівне и Facebook активистки Александры Дворецкой

Ровенский апелляционный суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга об импичменте президента в мае.

Александры Дворецкой
Александры Дворецкой

Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение Ровенского городского суда, который признал их виновными и присудил предупреждение.

Прямая речь Александры Дворецкой: "Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 года в Ровно отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений".

История вопроса:

  • 25 мая, после инаугурации Владимира Зеленского, в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента.
    Ровенские активисты
    Ровенские активисты
    UA:Рівне
  • 26 июня Ровенский городской суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу виновной в административном нарушении и присудил ей предупреждение, хотя и без штрафа.
  • Сам Зеленский призывал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.
  • Правозащитники отметили, что сообщать властям о мирных акциях – не обязанность, а право гражданина.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: митинги имидж импичмент Ровно суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Представители заводов Коломойского пикетировали "Укрэнерго" из-за тарифов 31 июля 2019, 15:30
В РФ проводят массовые обыски в участников митинга в Москве 31 июля 2019, 11:57
Под офисом Денисовой активисты требуют ее отставки 30 июля 2019, 16:31
Все новости
Главные новости
Главе Окружного админсуда вручили подозрение
Арестованный российский ЗРК передали Минобороны
Зеленский за 3 минуты нашел 175 миллионов на дорогу – "повесил" на соратника Яценюка
Президент представил нового главу Ивано-Франковской области
Все новости
Образование

Какими должны быть современные университеты?

еда

5 причин есть много овощей

здоровье

Почему фитотерапия не заменит традиционное лечение

Поиск по сайту
Архив
Весь архів