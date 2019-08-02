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В Ровно отменили предупреждение девушке и парню за плакаты об импичменте

Пятница, 2 августа 2019, 14:49

Источник: UA Рівне и Facebook активистки Александры Дворецкой

Ровенский апелляционный суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга об импичменте президента в мае.

Александры Дворецкой
Александры Дворецкой

Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение Ровенского городского суда, который признал их виновными и присудил предупреждение.

Прямая речь Александры Дворецкой: "Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 года в Ровно отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений".

История вопроса:

  • 25 мая, после инаугурации Владимира Зеленского, в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента.
    Ровенские активисты
    Ровенские активисты
    UA:Рівне
  • 26 июня Ровенский городской суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу виновной в административном нарушении и присудил ей предупреждение, хотя и без штрафа.
  • Сам Зеленский призывал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.
  • Правозащитники отметили, что сообщать властям о мирных акциях – не обязанность, а право гражданина.

"Украинская правда" в Threads

Темы: митингиимиджимпичментРовносуд
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