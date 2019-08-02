В Ровно отменили предупреждение девушке и парню за плакаты об импичменте
Пятница, 2 августа 2019, 14:49
Источник: UA Рівне и Facebook активистки Александры Дворецкой
Ровенский апелляционный суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга об импичменте президента в мае.
Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение Ровенского городского суда, который признал их виновными и присудил предупреждение.
Прямая речь Александры Дворецкой: "Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 года в Ровно отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений".
История вопроса:
- 25 мая, после инаугурации Владимира Зеленского, в Ровно на 16-летнюю девушку и 20-летнего парня в отделении полиции составили админпротоколы за импровизированный митинг за импичмент президента.
- 26 июня Ровенский городской суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу виновной в административном нарушении и присудил ей предупреждение, хотя и без штрафа.
- Сам Зеленский призывал правоохранителей не принимать меры против политических протестующих, если они не нарушают правопорядок.
- Правозащитники отметили, что сообщать властям о мирных акциях – не обязанность, а право гражданина.