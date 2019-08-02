В Ровно отменили предупреждение девушке и парню за плакаты об импичменте

Источник: UA Рівне и Facebook активистки Александры Дворецкой

Ровенский апелляционный суд признал 16-летнюю Дарью Коцюрубу и 20-летнего Романа Филюка невиновными в проведении несанкционированного митинга об импичменте президента в мае.

Александры Дворецкой

Судья Степан Шимкив удовлетворил апелляцию на решение Ровенского городского суда, который признал их виновными и присудил предупреждение.

Прямая речь Александры Дворецкой: "Протоколы в отношении Даши Коцюрубы и Романа Филюка о нарушении порядка проведения мирных собраний 25 мая 2019 года в Ровно отменены из-за отсутствия обстоятельств и состава административных правонарушений".

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