Возле моста в Станице Луганской нашли уже более 30 мин
Украинские саперы обнаружили 31 мину возле моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.
Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: возле моста нашли 31 мину. Сейчас обследовано 0,13 га территории", - говорится в сообщении.
Участки с обеих сторон моста раскапывают на 30 м вглубь.
Отмечается, что работы продлятся до 10 августа.
По сообщению штаба ООС, на этот период представители украинской стороны Общего центра по контролю и координации получили гарантии безопасности от боевиков на обследование территории вокруг моста.
"Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - подытожили в МВД.
Напомним:
- Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
- Также Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорилась с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua