Возле моста в Станице Луганской нашли уже более 30 мин

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Пятница, 2 августа 2019, 15:55

Украинские саперы обнаружили 31 мину возле моста через реку Северский Донец в Станице Луганской.

Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"ГСЧС проводит разминирование в Станице Луганской: возле моста нашли 31 мину. Сейчас обследовано 0,13 га территории", - говорится в сообщении. 

 

Участки с обеих сторон моста раскапывают на 30 м вглубь.

Отмечается, что работы продлятся до 10 августа.

По сообщению штаба ООС, на этот период представители украинской стороны Общего центра по контролю и координации получили гарантии безопасности от боевиков на обследование территории вокруг моста.

"Стоит отметить, что сепаратисты не пускают украинских саперов разминировать участок вдоль разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец", - подытожили в МВД.

Напомним:

  • Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.
  • Также Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске договорилась с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.

Украинская правда

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Темы: Луганская область


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