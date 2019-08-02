Шквалы, град и ливни: украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Источник: сообщение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

До конца суток 2 августа в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины ожидаются грозы, значительные, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы.

Прямая речь: "По прогнозам Укргидрометцентра, вследствие перемещения активного циклона в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях Украины ожидаются грозы, значительные, местами сильные дожди, порывы ветра и шквалы 15-20 м/с, местами 25 м/с, в отдельных районах град (II уровень опасности).

В Киеве до конца суток 2 августа гроза, шквал 15-20 м/с".

Что было раньше: Синоптики сообщали, что в ближайшие дни в Украине придет циклон из Румынии и принесет с собой дожди, грозы и шквалы.