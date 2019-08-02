Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Подозрение за участие в оккупации Крыма объявили еще одному сербу 

Пятница, 2 августа 2019, 18:05

Источник: прокуратура АР Крым 

Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к незаконному вооруженному формированию "Самооборона Севастополя" гражданину Сербии, который участвовал в задержании проукраински настроенных жителей автономии.

Детали: Сербу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

 

Следствие ведет Нацполиция АР Крым и Севастополя под руководством прокуратуры АРК.

Подозреваемый был лидером так называемого отряда "Йован Шевич" в составе "Самообороны Крыма", лично находился на самостоятельно созданных "блок-постах" на въезде-выезде Севастополя. Проверял документы, незаконно обыскивал транспортные средства, проводил задержания. 

Что предшествовало: 29 июля прокуратура АРК сообщила об аналогичном подозрении другому гражданину Сербии, разведчику "Самообороны Севастополя", который помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктами газопровода близ Севастополя. 

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь шла о Деяне Бериче. В июле 2019 года делегация Украины рассказала о том, как сербский снайпер Берич, воевавший на Донбассе на стороне боевиков, стал "журналистом", аккредитованным при МИД РФ.

Украинская правда
Темы: прокуратураКрымоккупация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
прокуратура
Россияне обстреляли Желанное Первое: 5 раненых, среди них двое детей, которые играли во дворе
Разоблачили еще одну киевлянку, которая распространяла работу ППО
Будут судить экс-нардепа-коммуниста, который подписал обращение к Путину о признании "Л/ДНР"
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: