Подозрение за участие в оккупации Крыма объявили еще одному сербу 

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Пятница, 2 августа 2019, 18:05

Источник: прокуратура АР Крым 

Правоохранители сообщили о подозрении в причастности к незаконному вооруженному формированию "Самооборона Севастополя" гражданину Сербии, который участвовал в задержании проукраински настроенных жителей автономии.

Детали: Сербу сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса. Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

 

Следствие ведет Нацполиция АР Крым и Севастополя под руководством прокуратуры АРК.

Подозреваемый был лидером так называемого отряда "Йован Шевич" в составе "Самообороны Крыма", лично находился на самостоятельно созданных "блок-постах" на въезде-выезде Севастополя. Проверял документы, незаконно обыскивал транспортные средства, проводил задержания. 

Что предшествовало: 29 июля прокуратура АРК сообщила об аналогичном подозрении другому гражданину Сербии, разведчику "Самообороны Севастополя", который помог оккупационной власти установить контроль за стратегическими объектами АР Крым, линиями электропередачи и пунктами газопровода близ Севастополя. 

По данным источника УП в правоохранительных органах, речь шла о Деяне Бериче. В июле 2019 года делегация Украины рассказала о том, как сербский снайпер Берич, воевавший на Донбассе на стороне боевиков, стал "журналистом", аккредитованным при МИД РФ.

Украинская правда

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Темы: прокуратура Крым оккупация


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