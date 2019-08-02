В течение дня на Донбассе стреляли из пулиметов и гранатометов

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Пятница, 2 августа 2019, 19:58

Источник: Facebook пресс-службы Операции объединенных сил.

В течение суток 2 августа пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Детали: Отмечается, что Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливалы позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

История вопроса:

  • Утром в ООС также сообщалы о 5 обстрелах с начала суток.
  • 17 июля в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустит ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: Донбасс ООС


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