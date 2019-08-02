В течение дня на Донбассе стреляли из пулиметов и гранатометов
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Пятница, 2 августа 2019, 19:58
Источник: Facebook пресс-службы Операции объединенных сил.
В течение суток 2 августа пророссийские боевики на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня.
Детали: Отмечается, что Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливалы позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Потерь с украинской стороны не зафиксировано.
История вопроса:
- Утром в ООС также сообщалы о 5 обстрелах с начала суток.
- 17 июля в Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустит ОБСЕ в ОРДЛО.
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