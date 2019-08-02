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Новости 2 августа: "отставка" Богдана и подозрения голове Окружного суда 

Пятница, 2 августа 2019, 21:52

Зеленский прокомментировал отставку Богдана, а голове Окружного админсуда и трем его коллегам вручили подозрения — новости, которые были актуальны 2 августа.

О Богдане

Президент Владимир Зеленский признался, что аналогичное заявление на увольнение, которое написал руководитель Офиса президента Андрей Богдан, написали "все в его команде".

"Мы не держимся за власть. Мы – все ключевые люди, которые со мной пришли, – договорились с самого начала, что напишем заявления об увольнении. Если общество или президент будут чувствовать, что тот или иной человек не может справиться с поставленными Украиной задачами, то в любой момент этот человек, не держась за кресло, уйдет в отставку". – заявил Зеленский

О судьях

Главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку вручили подозрение во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях. Кроме Вовка, в Генпрокуратуру пришли по повестке пришли судьи ОАСК Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов и судья Суворовского районного суда Одессы Иван Шепитко.

О других важных новостях

Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал мажоритарщика Андрея Иванчука профинансировать строительство дороги на 175 миллионов гривен.

Российский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Печора", обнаруженный и арестованный СБУ в ходе проверки складов в Николаеве, передали Министерству обороны.

В первом полугодии этого года количество отказов во въезде в Польшу для граждан Украины выросло на 12%, однако темпы роста числа отказов замедлились по сравнению с прошлым годом. Главными причинами отказов во въезде гражданам Украины на польской границе остаются недостаток документов для подтверждения цели визита и условий пребывания и недостаток средств для обеспечения пребывания или возвращение назад.

Киевский городской председатель Виталий Кличко говорит, что в случае его увольнения с должности главы Киевской городской государственной администрации будет использовать разные методы сопротивления.

Темы: БогданЗеленский
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