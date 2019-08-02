Зеленский получает зарплату "как у Порошенко"

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Пятница, 2 августа 2019, 22:26

Президент Украины Владимир Зеленский получает заработную плату в размере 28 тысяч гривен в месяц до вычета налогов.

Об этом сообщили в Государственном управлении делами, передает Громадське.

В июне Зеленскому начислили зарплату в размере должностного оклада – 28 тысяч гривен, из которых уплачены налоги и сборы на общую сумму 5460 гривен.

"Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.д.) президенту Украины не установлено", - говорится в ответе ГУД.

Отметим, что предыдущий президент Петр Порошенко получал такую ​​же зарплату.

В его декларации за 2018 указано доход от зарплаты по основному месту работы в 336 тысяч гривен, то есть 28 тысяч гривен в месяц.

Напомним:

  • В декларации, которую Зеленский подал перед подачей документов в ЦИК, он задекларировал за 2017 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

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Темы: Зеленский Порошенко


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