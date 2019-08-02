Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе

Пятница, 2 августа 2019, 23:00
ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе

Центральная избирательная комиссия самостоятельно пересчитает голоса на 50-м округе в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Отмечается, что в ходе заседания 2 августа Комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования.

"Следовательно, Комиссия определила, что полномочия ОИК ОВО № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 осуществляет Центральная избирательная комиссия", - говорится в сообщении ЦИК.

При этом Комиссия обязала членов ОИК № 50 передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами отдельных избирательных участков.

Также ЦИК уполномочил заместителя председателя Комиссии Евгения Радченко и члена Комиссии Леонтия Шипилова и определенных работников секретариата Центральной избирательной комиссии получить эту избирательную документацию.

Также ЦИК обратилась к Нацполиции для обеспечение охраны во время приема, передачи и транспортировки от ОИК в ЦИК указанной документацией.

Отметим, что согласно данным на сайте ЦИК в округе №50 с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока". На втором месте самовыдвиженец Андрей Аксенов.

Темы: ЦИКвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ЦИК
Очевидная неочевидность: как Украина будет избирать парламент X созыва?
ЦИК признала новым нардепом от "Европейской солидарности" Никорак 
ЦИК не признал нардепами следующих в списке ОПЗЖ после Королевской и Волошина
Последние новости
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
Все новости...
Реклама: