ЦИК признал бездействующей комиссию на 50-м округе в Донбассе

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Пятница, 2 августа 2019, 23:00

Центральная избирательная комиссия самостоятельно пересчитает голоса на 50-м округе в Донецкой области.

Об этом говорится в сообщении ЦИК в Facebook.

Отмечается, что в ходе заседания 2 августа Комиссия установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования.

"Следовательно, Комиссия определила, что полномочия ОИК ОВО № 50 по установлению итогов голосования в одномандатном избирательном округе № 50 на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 осуществляет Центральная избирательная комиссия", - говорится в сообщении ЦИК.

При этом Комиссия обязала членов ОИК № 50 передать уполномоченным представителям ЦИК пакеты с избирательными документами отдельных избирательных участков.

Также ЦИК уполномочил заместителя председателя Комиссии Евгения Радченко и члена Комиссии Леонтия Шипилова и определенных работников секретариата Центральной избирательной комиссии получить эту избирательную документацию.

Также ЦИК обратилась к Нацполиции для обеспечение охраны во время приема, передачи и транспортировки от ОИК в ЦИК указанной документацией.

Отметим, что согласно данным на сайте ЦИК в округе №50 с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока". На втором месте самовыдвиженец Андрей Аксенов.

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Темы: ЦИК виборы


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