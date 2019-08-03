США разрабатывают новые ракетные системы
США работают над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет.
Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет DW.
После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон ускоряет разработку новых ракетных систем.
США уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования", заявил Эспер.
По его словам, новая ракетная программа пока что находится на "ранней стадии".
Соединенные Штаты добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения, подчеркнул министр. При этом Эспер обвинил Россию в "продолжительных и неоднократных нарушениях" ДРСМД.
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Напомним:
- Соединенные Штаты 2 августа официально покинули российско-американский договор, ознаменовавший собой завершение "холодной войны".
- Ранее в МИД Украины заявляли, что Киев оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в частности, соответствующее ракетное вооружение, поскольку Верховная Рада никогда не ратифицировала это соглашение.
- В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД, Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.
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