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США разрабатывают новые ракетные системы

Суббота, 3 августа 2019, 00:43

США работают над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет DW.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон ускоряет разработку новых ракетных систем.

США уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования", заявил Эспер.

По его словам, новая ракетная программа пока что находится на "ранней стадии".

Соединенные Штаты добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения, подчеркнул министр. При этом Эспер обвинил Россию в "продолжительных и неоднократных нарушениях" ДРСМД.

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Напомним:

  • Соединенные Штаты 2 августа официально покинули российско-американский договор, ознаменовавший собой завершение "холодной войны".
  • Ранее в МИД Украины заявляли, что Киев оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в частности, соответствующее ракетное вооружение, поскольку Верховная Рада никогда не ратифицировала это соглашение.
  • В ответ на агрессивные действия России и учитывая прекращение действия Договора о РСМД, Украина активизирует диалог с НАТО для обсуждения возможных путей укрепления обороноспособности всего восточного фланга Альянса.

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Темы: ядерное оружиеСШАРосcия
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