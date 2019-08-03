США разрабатывают новые ракетные системы

США работают над мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет.

Об этом заявил министр обороны США Марк Эспер, пишет DW.

После прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) Вашингтон ускоряет разработку новых ракетных систем.

США уже начали работу над "мобильными системами неядерных крылатых и баллистических ракет наземного базирования", заявил Эспер.

По его словам, новая ракетная программа пока что находится на "ранней стадии".

Соединенные Штаты добросовестно придерживались своих обязательств в рамках соглашения, подчеркнул министр. При этом Эспер обвинил Россию в "продолжительных и неоднократных нарушениях" ДРСМД.

Читайте также: "Ракеты без ограничений: какие последствия для Украины будет иметь выход США из ядерного договора с РФ".

Напомним: