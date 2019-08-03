В Крыму повторно отказали в регистрации украинского православного прихода

В управлении российского так называемого "Министерства юстиции Крыма" повторно отказали в регистрации украинского православного прихода на полуострове.

Об этом рассказал архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент пректу Радио Свобода Крым.Реалии.

"Ситуация критическая. Вчера (1 августа) позвонили из "Министерства юстиции Крыма" и сказали, что в регистрации украинского православного прихода снова отказано. Судя по тому, что сейчас происходит, они заняли позицию, что украинской церкви ни в каком виде на территории Крыма быть не должно", - сказал архиепископ Климент.

По его словам, точная причина отказа ему будет известна после получения документов. При этом архиепископ Климент отметил, что представленный устав был аналогичным с тем, который был уже зарегистрирован в Крыму после российской аннексии полуострова.

"Устав, который мы подали, это устав одной из религиозных организаций общин, которая была зарегистрирована в 2014 году. Мы просили, чтобы нам предоставили такой же, какой был зарегистрирован. И мы подали точно такой. Единственная разница, что и зарегистрированная религиозная община имеет свой религиозный центр, а мы - как общество без религиозного центра и только как местная религиозная организация", - говорит священнослужитель.

Архиепископ Климент добавил, что продолжит добиваться регистрации украинского православного прихода на полуострове.

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