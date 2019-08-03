Большинство демократов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа

В Палате представителей Конгресса США набралось большинство демократов, которое выступает за начало процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом пишет Reuters.

"В последние несколько лет наш народ видел и слышал от этого президента то, чему нет места в нашей демократии", - заявил член Палаты Салуд Карбаджал.

"Я считаю, что пришло время открывать вопрос импичмента президенту Дональду Трампу", - добавил он.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, стостоящей из 235 членов. После того, как 24 июля специальный советник Роберт Мюллер дал показания о своем расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, число поддерживающих процедуру импичмента достигло 118 человек.

Но в общей сложности 118 все еще далеки от 218 голосов (из 435), необходимых для утверждения резолюции об импичменте, и опросы общественного мнения продолжают показывать, что избиратели резко разделились по этому вопросу.

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