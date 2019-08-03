Большинство демократов Палаты представителей поддерживают импичмент Трампа

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Суббота, 3 августа 2019, 06:26

В Палате представителей Конгресса США набралось большинство демократов, которое выступает за начало процедуры импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом пишет Reuters.

"В последние несколько лет наш народ видел и слышал от этого президента то, чему нет места в нашей демократии", - заявил член Палаты Салуд Карбаджал.

"Я считаю, что пришло время открывать вопрос импичмента президенту Дональду Трампу", - добавил он.

Демократы имеют большинство в Палате представителей, стостоящей из 235 членов. После того, как 24 июля специальный советник Роберт Мюллер дал показания о своем расследовании вмешательства России в выборы 2016 года, число поддерживающих процедуру импичмента достигло 118 человек.

Но в общей сложности 118 все еще далеки от 218 голосов (из 435), необходимых для утверждения резолюции об импичменте, и опросы общественного мнения продолжают показывать, что избиратели резко разделились по этому вопросу.

Напоминаем:

  • В Демократической партии заявляли, что Трампу могут объявить об импичменте, если будет доказано, что он нарушил правила финансирования предвыборной кампании, поручив своему юристу заплатить бывшей модели Playboy за молчание об их отношениях. 
  • В декабре прошлого года в США около 60% опрошенных избирателей считали, что президенту Дональду Трампу должен быть объявлен импичмент, он должен быть отстранен от должности либо публично осужден.
  • В июле рейтинг Трампа вырос. 59% респондентов высказались против запуска процедуры импичмента Трампа - этот показатель увеличился на 13 процентов по сравнению с августом прошлого года. 37% опрошенных поддерживают импичмент.

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Темы: Трамп импичмент США


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