Война на востоке: Оккупанты продолжают нарушать тишину, уже ранены двое бойцов ООС

За прошедшие сутки враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:

- вблизи Новоселовка Вторая - с ручного противотанкового гранатомета;

- дважды у Богдановка - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

- окраины Павлополя - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:

- дважды неподалеку Нижнетеплого - из крупнокалиберных пулеметов;

- в районе населенного пункта Луганское - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

- вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;

- два раза у Южного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 3 августа, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского - из стрелкового оружия и у Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

Военные подчеркивают, что Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.