Война на востоке: Оккупанты продолжают нарушать тишину, уже ранены двое бойцов ООС
За прошедшие сутки враг десять раз нарушал режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил:
- вблизи Новоселовка Вторая - с ручного противотанкового гранатомета;
- дважды у Богдановка - с станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
- окраины Павлополя - из стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 6 раз:
- дважды неподалеку Нижнетеплого - из крупнокалиберных пулеметов;
- в районе населенного пункта Луганское - из автоматического гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
- вблизи Светлодарска - из крупнокалиберного пулемета;
- два раза у Южного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов один военнослужащий получил ранения.
С начала текущих суток, 3 августа, враг два раза обстрелял позиции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Крымского - из стрелкового оружия и у Майорска - из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.
В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.
Военные подчеркивают, что Объединенные силы контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
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