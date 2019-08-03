Трамп обсуждал с Путиным и Китаем новое ядерное соглашение - Bloomberg

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Суббота, 3 августа 2019, 09:04

Президент США Дональд Трамп заявил, что недавно беседовал с президентом России Владимиром Путиным и с лидерами Китая о новом соглашении о ядерном оружии.

Как пишет Bloomberg, в четверг Трамп заявил, что, по его мнению, Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США.

"Они избавляются от некоторых, мы избавляемся от некоторых (ракет – ред.)", - сказал он журналистам в пятницу, добавив, что Китай также должен быть вовлечен в процесс.

"Это было бы здорово для мира", - сказал Трамп журналистам, отправляясь из Белого дома в пятницу на свой гольф-курорт в Бедминстере, Нью-Джерси.

По словам президента США, новое соглашение сэкономит странам деньги на оборонные расходы.

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Напомним:

  • США 2 августа официально покинули российско-американский Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который ознаменовал собой завершение "холодной войны".
  • Министерство иностранных дел России в пятницу официально подтвердило, что договор с Соединенными Штатами о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) прекратил действовать.
  • Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.
  • 2 февраля США прекратили свои обязательства по Договору и начали процесс выхода из него. Вскоре после этого президент России Владимир Путин приостановил обязательства России по договору. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Украинская правда

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Темы: США Трамп Росcия Китай ядерное оружие


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