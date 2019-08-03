Члены ЦИК прилетели в округ на Донбассе, чтобы забрать документацию

Авиация МВД доставила членов ЦИК на проблемный избирательный округ № 50 в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает в субботу утром пресс-служба министерства.

"Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, охранять документы будет полицейское спецподразделение.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – последний срок установления результатов выборов.

Евгений Радченко сайт МВД

"Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровское. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", – сказал Радченко.

Напомним: