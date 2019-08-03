Члены ЦИК прилетели в округ на Донбассе, чтобы забрать документацию
Авиация МВД доставила членов ЦИК на проблемный избирательный округ № 50 в Покровске Донецкой области.
Об этом сообщает в субботу утром пресс-служба министерства.
"Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД", - говорится в сообщении.
Кроме того, охранять документы будет полицейское спецподразделение.
Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – последний срок установления результатов выборов.
"Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровское. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", – сказал Радченко.
Напомним:
- 2 августа ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования. ЦИК решила самостоятельно пересчитать голоса на округе.
- Согласно данным на сайте ЦИК, в округе №50 с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока". На втором месте самовыдвиженец Андрей Аксенов.