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Члены ЦИК прилетели в округ на Донбассе, чтобы забрать документацию

Суббота, 3 августа 2019, 09:18
Члены ЦИК прилетели в округ на Донбассе, чтобы забрать документацию
сайт МВД

Авиация МВД доставила членов ЦИК на проблемный избирательный округ № 50 в Покровске Донецкой области.

Об этом сообщает в субботу утром пресс-служба министерства.

"Чтобы предупредить возможные провокации и противоправные действия, было принято решение переместить избирательную документацию из проблемного округа с помощью авиации МВД", - говорится в сообщении.

Кроме того, охранять документы будет полицейское спецподразделение.

Заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко отметил, что 5 августа – последний срок установления результатов выборов.

Евгений Радченко
Евгений Радченко
сайт МВД

"Ситуация для Центральной избирательной комиссии достаточно не типичная, такое происходит впервые. Мы благодарны МВД и Нацполиции за возможность оперативно наладить передвижение членов комиссии и уполномоченных представителей секретариата в Покровское. Там мы получим избирательную документацию, доставим ее в Киев и за сутки проведем подсчет голосов", – сказал Радченко.

Напомним:

  • 2 августа ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования. ЦИК решила самостоятельно пересчитать голоса на округе.
  • Согласно данным на сайте ЦИК, в округе №50 с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока". На втором месте самовыдвиженец Андрей Аксенов.

Украинская правда
Темы: ЦИКвиборыМВДавиа
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