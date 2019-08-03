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Пересчет голосов в Бродах подтвердил победу кандидата от "ЕС"

Суббота, 3 августа 2019, 11:01
Михаил Бондарь
myhajlo.bondar/Facebook

Пересчет голосов на 6 участках 119 округа с центром в Бродах подтвердил победу кандидата от "Европейской солидарности" Михаила Бондаря.

Об этом сообщил в субботу в Facebook нардеп 8 созыва Николай Княжицкий.

"Михаил Бондарь победил в Бродах. Пересчет при наблюдателях показал соответствие предыдущим результатам ", - написал он.

Журналист Антон Борковский также сообщил, что "пересчет подтвердил победу Михаила Бондаря и совпал с предварительными результатами".

По его словам, кандидат от "Слуги народа" Орест Кавецкий поздравил Бондаря, после чего покинул зал ОИК.

Напомним:

  • 28 июля Львовский окружной административный суд принял решение пересчитать голоса на 6 участках 119 округа с центром в Бродах, где победил кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
  • 24 июля сообщалось, что в 119 округе в городе Броды Львовской области на досрочных парламентских выборах победу одержал кандидат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.
  • По данным Центральной избирательной комиссии, Бондарь, который был депутатом Верховной Рады 8 созыва, набрал 15,57%. Кандидат от "Слуги народа", предприниматель Орест Кавецкий отстал от него на 140 голосов и набрал 15,39%.
  • Гражданская сеть "ОПОРА" называла 119 округ среди тех, где на волеизъявление граждан повлияла технология двойников. Отмечалось, что самовыдвиженец Виталий Кравчук, который является председателем правления общественной организации "Слуга народа Украины" получил поддержку 2398 избирателей.

Украинская правда
Темы: Европейская солидарностьвиборыСлуга народа
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