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В документах на проблемном округе Донецкой области кое-чего не хватает - ЦИК

Суббота, 3 августа 2019, 16:57

Источник: Сообщение Центральной избирательной комиссии в Facebook

В избирательных документах с участков избирательного округа №50 в Покровске Донецкой области отсутствует некоторая документация.

Детали: Уполномоченные представители Центризбиркома завершили получение пакетов с избирательными документами участковых избирательных комиссий с участков избирательного округа №50 в Донецкой области.

Так, в пакетах документов с избирательных участков №141065, 140787, 140756 отсутствуют контрольные талоны, а в пакете избирательных документов УИК избирательного участка №140773 - список избирателей.

"В 10 пакетах избирательных документов УИК избирательных участков №140760, 140762, 140766, 140767, 140769, 140771, 140774, 140775, 140782, 140784 в наличии вся документация. Составлен соответствующий протокол о передаче данной документации, а также акты об отсутствии вышеуказанных материалов", - заявили в ЦИК.

Избирательные документы транспортируют в Центральную избирательную комиссию.

История вопроса: 3 августа в Министерстве внутренних дел сообщили, что авиация МВД доставила членов ЦИК на проблемный избирательный округ №50 в Покровске.

Решение переместить избирательную документацию с округа с помощью авиации МВД было принято, чтобы "предотвратить возможные провокации и противоправные действия".

Ранее в ЦИК сообщили, что в Покровске началась передача пакетов с избирательными документами УИК избирательных участков, избирательными бюллетенями, контрольными талонами и предметами, списками избирателей и другой документации, необходимой для осуществления ЦИК повторного подсчета голосов и установления итогов голосования в этом округе.

Напомним

  • 2 августа ЦИК установила бездействие окружной избирательной комиссии в 50-м округе, поскольку та не доставила в ЦИК протоколы с результатами голосования. ЦИК решила самостоятельно пересчитать голоса на округе.
  • По данным ЦИК, в округе №50 с разницей в 206 голосов побеждает Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока". На втором месте - самовыдвиженец Андрей Аксенов.

Украинская правда
Темы: виборыЦИКДонецкая область
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