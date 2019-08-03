В зоне ООС ранен военнослужащий

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Суббота, 3 августа 2019, 20:34

Источник: Пресс-центр Операции объединенных сил

В субботу боевики нарушили режим прекращения огня шесть раз, в результате обстрела один военнослужащий ООС получил ранения.

Детали: По сообщению штаба, пророссийские боевики обстреливали позиции сил Операции ОС из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Марьинки с применением стрелкового оружия и близ Павлополя. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы велись возле н.п. Крымское и Майорское - с использованием подствольных гранатометов и стрелкового оружия, возле н.п. Южное и Новолуганское.

Украинская правда

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Темы: Донбасс ООС Минские соглашения Росcия


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