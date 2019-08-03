Премьер-лига: "Динамо" громит ФК "Львов" в матче второго тура

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Суббота, 3 августа 2019, 21:59

Киевское "Динамо" в матче второго тура украинской Премьер-лиги на выезде обыграло ФК "Львов" со счетом 3:0.

Матч прошел во Львове в субботу, 3 августа.

В течение матча у динамовцев было преимущество по моментам и по игре, и они одержали заслуженную победу. Еще в первом тайме в ворота львовян залетело два гола. На 45-й минуте после паса Сергея Сидорова классным ударом открыл счет Виталий Буяльский.

На третьей добавленной минуте к первому тайму Буяльский довел счет до 2:0, реализовав пенальти за спорный фол на Владимира Шепелева.

До этого дважды должен был забивать Артем Беседин, после удара которого мяч попал в перекладину ворот, а в другом моменте классно сыграл вратарь "Львова". У хозяев поля также был один момент, но удар Реннана отразил Георгий Бущан.

Во втором тайме "Динамо" забило еще один гол, а игроки ФК "Львов" уже даже не пытались что-то изменить в игре.

На 51-й минуте Сидорчук отдал еще один голевой пас и Де Пена с угла красиво пробил под перекладину ворот - 3:0.

На 87-й минуте после удара Шепелева перекладина еще раз спасла львовян от еще большего разгрома. 

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол спорт


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