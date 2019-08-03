Из-за ливня в Одессе подтопило улицы

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Суббота, 3 августа 2019, 23:42

В результате ливня в Одессе подтопило ряд улиц, на Карантинном спуске сорвано асфальтовое покрытие иснесло припаркованные авто.

Как сообщает "Думская", также в результате непогоды в районе автовокзала произошел оползень грунта  и был поврежден ливневый коллектор. 

В пресс-службе одесской мэрии сообщили, что около 700 работников жилищно-коммунальной службы очищают решетки ливнеприемников, а бригады специалистов КП "Городские дороги" ликвидируют последствия ливня.

 
 
 

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Темы: Одесса погода ГСЧС


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