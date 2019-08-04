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В Запорожье полиция изъяла марихуаны на 20 миллионов

Воскресенье, 4 августа 2019, 01:53
В Запорожье полиция изъяла марихуаны на 20 миллионов

Правоохранители задержали лиц, подозреваемых в производстве наркотиков в Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Запорожской области.

По версии следствия, задержанные занимались выращиванием, поставкой, изготовлением, хранением марихуаны. На местах обысков полиция изъяла наркотиков на сумму более 20 млн грн.

В полиции сообщили, что организаторами преступной группы является ранее судимый мужчина 1983 года рождения и ранее несудим гражданин 1994 года рождения.

"Незаконный ежемесячный доход группы составлял около 1,5-2 млн грн", - заявили в полиции.

При обысках у задержанных изъяли более 100 килограммов марихуаны; пистолету ПМ калибра 9 мм с двумя магазинами; гранаты РГД.

Двух организаторов и четырех членов группы задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Темы: Запорожьеполиция
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