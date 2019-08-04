Украинские гребцы выиграли два "серебра" на молодежном Чемпионате мира
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Воскресенье, 4 августа 2019, 09:28
Украино спортсмены Павел Борсук и Иван Семыкин завоевали "серебро" на молодежном Чемпионата мира U-23 по гребле на байдарках и каноэ.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.
Барсук преодолел дистанцию в 200 метров за 41,605 с, уступив "золото" победителям на 0,018 секунды. Семыкину для "золота" не хватило 0,118 секунды, он преодолел 200 м. за 35,178 с.
Чемпионат мира проходит в Питешти (Румыния), в заключительный день соревнований 4 августа украинцы будут бороться за выход в финал еще в 9 видах программы.
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