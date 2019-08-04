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Украинские гребцы выиграли два "серебра" на молодежном Чемпионате мира

Воскресенье, 4 августа 2019, 09:28

Украино спортсмены Павел Борсук и Иван Семыкин завоевали "серебро" на молодежном Чемпионата мира U-23 по гребле на байдарках и каноэ.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Федерацию каноэ Украины.

Барсук преодолел дистанцию в 200 метров за 41,605 с,  уступив "золото" победителям на 0,018 секунды. Семыкину для "золота" не хватило 0,118 секунды, он преодолел 200 м. за 35,178 с.  

Чемпионат мира проходит в Питешти (Румыния), в заключительный день соревнований 4 августа украинцы будут бороться за выход в финал еще в 9 видах программы. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: спорт
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