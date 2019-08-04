Балуха в шестой раз отправили в ШИЗО, правозащитники бьют тревогу

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Воскресенье, 4 августа 2019, 10:04

Украинского политзаключенного Владимира Балуха снова поместили в штрафной изолятор в российской колонии №4 г.Торжок.  

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа со ссылкой на родственников Балуха. 

По сообщению родственников политзаключенного, Балуха отправили в ШИЗО 30 июля, там он пробудет 15 суток.

"За четыре месяца нахождения Владимира Балуха в колонии Торжка его отправляют в ШИЗО шестой раз. ... С каждым днем подорванное голодовками и условиями содержания в колонии состояние здоровья активиста ухудшается, постоянное нахождение в штрафном изоляторе может нанести непоправимый урон его ослабленному здоровью. Вся ответственность за жизнь и здоровье Балуха лежит на России, включая администрацию колонии и лично на начальнике колонии Александре Ножкине", - заявляют правозащитники.

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Темы: политзаключенные Росcия Балух


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