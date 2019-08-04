Шквалы, град и сильные грозы: В воскресенье на восток и юг надвигается циклон

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Воскресенье, 4 августа 2019, 10:57

В воскресенье в южных, восточных, Днепропетровской и Кировоградской областях ожидаются сложные погодные условия.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Так, в результате перемещения активного циклона в указанных регионах возможны сильные грозовые дожди, порывы ветра и шквалы 17-22 м/с.

"В отдельных районах ожидаются шквалы 25-30 м/с и град, объявлен ІІ уровень опасности", - отмечают синоптики.

4 августа дожди пройдут в большинстве областей, кроме Киевской и Черниговской областей.

Днем ожидается температура от +20...+ 23 на западе до +18...+21 на востоке страны, ночью +10...+14, в южных областях +16...+19 градусов.

 

Ранее в ГосЧС сообщили, что в ночь на 4 августа в результате осложнения погодных условий в Одесской и Кировоградской областях произошло обесточивание 40 населенных пунктов (Одесская - 25, Кировоградская - 15 н.п.).

Кроме того в результате интенсивных осадков возникали случаи подтоплений домохозяйств и подвалов в Арцизском, Овидиопольском районах и Одессе. 

Украинская правда

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Темы: погода


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