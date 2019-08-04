Иран заявил о задержании танкера в Персидском заливе - СМИ

Иран задержал в Персидском заливе иностранный нефтяной танкер, который переправлял топливо для арабских государств.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Военно-морские силы Корпуса стражей Исламской революции задержали иностранный нефтяной танкер в Персидском заливе, который вез контрабандное топливо для некоторых арабских стран", - сказал командующий корпусом Рамезан Зирахи в эфире иранского ТВ.

Танкер перевозил 700 тыс. литров топлива. Семь моряков на борту танкера разных национальностей были задержаны", - добавил он.

На данный момент неизвестно под флагом какой страны шел танкер, и куда именно он направлялся.

Напомним,

В прошлом месяце Иран захватил британский танкер в Ормузском проливе за якобы нарушение территориальных вод.

Это произошло после того, как британцы арестовали близ Гибралтара иранский танкер, обвинив в нарушении санкций против Сирии.