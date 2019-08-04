КПВВ "Станица Луганская" изменит график работы из-за разминирования

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

С 4 по 10 августа КПВВ "Станица-Луганская" будет функционировать до 18.00 в связи с проведением боевиками разминирования.

Прямая речь: "По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять в 18.00.

Командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ "Станица-Луганская". Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, направляются на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17.30".

Детали: После указанного времени в КПВВ "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи со взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Что было раньше: С 1 июня КПВВ на линии разграничения, в том числе "Станица Луганская", перешли на летний график работы - с 6:00 до 20:00.