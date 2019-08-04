КПВВ "Станица Луганская" изменит график работы из-за разминирования

665 просмотров
Воскресенье, 4 августа 2019, 16:32

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

С 4 по 10 августа КПВВ "Станица-Луганская" будет функционировать до 18.00 в связи с проведением боевиками разминирования.

Прямая речь: "По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец. В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять в 18.00.

Командующим Объединенных сил принято решение об изменении режима работы КПВВ "Станица-Луганская". Следовательно, контрольный пункт будет функционировать до 18.00. Кроме того, граждан, направляются на временно оккупированную территорию Украины будут пропускать до 17.30".

Детали: После указанного времени в КПВВ "Станица-Луганская" пропускные операции осуществляться не будут в связи со взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Что было раньше: С 1 июня КПВВ на линии разграничения, в том числе "Станица Луганская", перешли на летний график работы - с 6:00 до 20:00.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс граница


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ремонт моста в Станице "забуксовал": боевики не дают гарантий безопасности 4 августа 2019, 11:33
ООС: восемь обстрелов за сутки 4 августа 2019, 07:22
В зоне ООС ранен военнослужащий 3 августа 2019, 20:34
Все новости
Главные новости
Иран заявил о задержании танкера в Персидском заливе - СМИ
СН использует интеллект "Большого брата" для слежения за "аномалиями" в Раде
Шквалы, град и сильные грозы: В воскресенье на восток и юг надвигается циклон
ООС: восемь обстрелов за сутки
Все новости
мимими

Экзотическая короткошерстная кошка по имени Zuu

соцсети

12 фишек Instagram, о которых не все знают

ted

10 удивительных фактов об оргазме, которые вы не знали

Поиск по сайту
Архив
Весь архів