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Жетоны исчезнут с еще одной станции киевского метро

Воскресенье, 4 августа 2019, 19:16

С понедельника в кассах станции киевского метрополитена "Днепр" не будут продаваться жетоны.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба метрополитена.

"Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - говорится в сообщении.

В метрополитене напомнили, что современные средства оплаты работают на станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и в вестибюле (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки".

В то же время ранее купленные жетоны еще можно использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.

Полностью жетоны будет постепенно выведены из оборота до 30 октября 2019 года.

Украинская правда
Темы: метроКиев
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