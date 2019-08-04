Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ООС: боевики стреляют из минометов

Воскресенье, 4 августа 2019, 19:25

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Боевики с начала суток воскресенья четыре раза нарушили режим прекращения огня, тогда как украинские военные его придерживаются.

Прямая речь: "Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого - применяя миномет калибра 82 мм; дважды в районе населенного пункта Пески - применяя стрелковое оружие; около Широкино - применяя стрелковое оружие.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: