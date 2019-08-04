ООС: боевики стреляют из минометов

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Воскресенье, 4 августа 2019, 19:25

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Боевики с начала суток воскресенья четыре раза нарушили режим прекращения огня, тогда как украинские военные его придерживаются.

Прямая речь: "Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники обстреливали позиции наших подразделений с применением запрещенного минскими соглашениями оружия - минометов калибра 82 мм. Также, противник открывал огонь по нашим защитникам из стрелкового оружия".

Детали: В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил четыре обстрела позиций Объединенных сил: вблизи Верхнеторецкого - применяя миномет калибра 82 мм; дважды в районе населенного пункта Пески - применяя стрелковое оружие; около Широкино - применяя стрелковое оружие.

Потерь с украинской стороны не зафиксировано.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе


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