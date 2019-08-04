В МИД РФ заявили, что Помпео не уважает "демократического волеизъявления крымчан"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".
Так она прокомментировала в воскресенье высказывание Помпео о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.
29 июля на сайте Госдепа США был опубликован разговор Помпео с президентом "Экономического клуба Вашингтона" Дэвидом Рубенштейном, в котором на вопрос, никогда ли Крым не вернется в состав Украины, госсекретарь США ответил: "Позиция США в том, что это недопустимо. Крым должен вернуться".
В свою очередь, Захарова написала в Facebook: "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".
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