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В МИД РФ заявили, что Помпео не уважает "демократического волеизъявления крымчан"

Воскресенье, 4 августа 2019, 19:57
В МИД РФ заявили, что Помпео не уважает демократического волеизъявления крымчан

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

Так она прокомментировала в воскресенье высказывание Помпео о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

29 июля на сайте Госдепа США был опубликован разговор Помпео с президентом "Экономического клуба Вашингтона" Дэвидом Рубенштейном, в котором на вопрос, никогда ли Крым не вернется в состав Украины, госсекретарь США ответил: "Позиция США в том, что это недопустимо. Крым должен вернуться".

В свою очередь, Захарова написала в Facebook: "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

Напомним:

  • В марте 2019 года в Государственном департаменте США назвали "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией 5 лет назад, в марте 2014-го, "крымский референдум".
  • В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, в Крыму появились военные без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", которые фактически захватывали украинские военные части.
  • 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.

Украинская правда
Темы: СШАРосcияКрым
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