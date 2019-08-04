В МИД РФ заявили, что Помпео не уважает "демократического волеизъявления крымчан"

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Воскресенье, 4 августа 2019, 19:57

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

Так она прокомментировала в воскресенье высказывание Помпео о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.

29 июля на сайте Госдепа США был опубликован разговор Помпео с президентом "Экономического клуба Вашингтона" Дэвидом Рубенштейном, в котором на вопрос, никогда ли Крым не вернется в состав Украины, госсекретарь США ответил: "Позиция США в том, что это недопустимо. Крым должен вернуться".

В свою очередь, Захарова написала в Facebook: "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".

Украинская правда

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Темы: США Росcия Крым


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