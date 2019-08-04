В МИД РФ заявили, что Помпео не уважает "демократического волеизъявления крымчан"
Воскресенье, 4 августа 2019, 19:57
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что госсекретарь США Майк Помпео "не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".
Так она прокомментировала в воскресенье высказывание Помпео о том, что Крым должен вернуться в состав Украины.
29 июля на сайте Госдепа США был опубликован разговор Помпео с президентом "Экономического клуба Вашингтона" Дэвидом Рубенштейном, в котором на вопрос, никогда ли Крым не вернется в состав Украины, госсекретарь США ответил: "Позиция США в том, что это недопустимо. Крым должен вернуться".
В свою очередь, Захарова написала в Facebook: "Последний человек, кому Крым что-то должен, это Майк Помпео, который не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан".
Напомним:
- В марте 2019 года в Государственном департаменте США назвали "фарсом под дулами пистолетов" проведенный Россией 5 лет назад, в марте 2014-го, "крымский референдум".
- В феврале 2014 года, после смены власти в Украине, в Крыму появились военные без опознавательных знаков, так называемые "зеленые человечки", которые фактически захватывали украинские военные части.
- 16 марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя состоялся непризнанный миром "референдум" о статусе полуострова, по результатам которого Россия включила Крым в свой состав.
Украинская правда