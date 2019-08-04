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Премьер-лига. "Шахтер" без проблем переиграл "Карпаты" в матче 2 тура

Воскресенье, 4 августа 2019, 21:29

Донецкий "Шахтер" в матче 2 тура украинской Премьер-лиги без проблем одолел львовские "Карпаты".

Матч, прошедший в Харькове в воскресенье, 4 августа, завершился разгромом львовского клуба со счетом 3: 0.

"Карпаты" в этой игре держались до 40-й минуты, пока не был забит первый гол в их ворота. Марлос после паса от Алана Патрика технично переиграл вратаря "Карпат" Романа Пидкивку - 1:0.

 
Таблица с сайта УПЛ

На 45-й минуте счет стал 2: 0. Опять Марлос в штрафной львовян мастерским ударом переиграл вратаря "Карпат". На старте второго тайма "горняк" вновь имели абсолютное преимущество. На 63-й минуте после прострела с фланга Исмаили сделал счет разгромным - 3:0. Через несколько минут Алексей Гуцуляк бил из выгодной позиции, но мяч пролетел выше ворот, и это был единственный момент "Карпат" в этой встрече.

Другие матчи 3 тура завершились со следующими счетами: "Мариуполь" - "Александрия" - 2:1, "Львов" - "Динамо" - 0:3, "Десна" - "Ворскла" - 2:0, "Олимпик" - "Колос" - 0:1, "Заря" - "Днепр 1"- 1:1.

Николай Аврамчук, для УП

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Темы: футбол
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