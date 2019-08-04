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Черноморская ТРК приостановила работу из-за кибератаки

Воскресенье, 4 августа 2019, 22:30

Источник: сайт Черноморской ТРК

Черноморская телерадиокомпания заявила о временном прекращении вещания в связи с кибератакой.

Прямая речь: "Вечером 3 августа произошла кибератака на эфирный сервер Черноморской телерадиокомпании.

Очевидно, атака имела определенный подготовительный период, поскольку одномоментно были выведены из строя все ключевые элементы управления эфиром, так же, как и все резервные копии и запасные инструменты. Это привело к серьезному сбою работы, и теперь эфир может быть недоступен до 8 августа".

Детали: президент Черноморской ТРК Евгений Каленский заявил, что в компании связывают атаку с профессиональной деятельностью, "в том числе освещением темы российско-украинской войны, и выстраиванием моста через созданную российской пропагандой ментальную пропасть между гражданами Украины – жителями Крыма, Донбасса и свободной части страны".

Что было ранее: Черноморская телерадиокомпания была основана в 1993 году и до начала оккупации Крыма Россией вещала из Симферополя на Крымский полуостров и всю территорию страны.

"В марте 2014-го наша компания попала под удар оккупантов, которые незаконно прекратили вещание, передав наши собственные передатчики телеканалу "Россия-24"", - говорится на странице ТРК в Facebook.

В августе 2014-го вещание Черноморской телерадиокомпании из Симферополя было полностью прекращено: представители российских спецслужб и оккупационной власти устроили погром в помещении компании и изъяли все оборудование.

Отмечается, что из оккупированного Крыма были эвакуированы только бренд "Черноморская телерадиокомпания" и часть коллектива. Для восстановления трансляции в Киеве построена новая студия.

Украинская правда
Темы: телевидение
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