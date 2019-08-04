Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия обвинила посольство США и Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела

Воскресенье, 4 августа 2019, 23:26

МИД РФ направит официальные обращения к американской и германской стороне по поводу вмешательства их дипломатических сотрудников и государственных СМИ во внутренние дела России в связи с освещением акций протеста 3 августа в Москве.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Из интернета, как известно, ничего не вырубишь. Мы все материалы, безусловно, доведем официальным путем до посольства США в Москве и не только до посольства. Я думаю, что руководство США будет весьма удивлено тем, как их дипломаты вмешиваются в российские внутренние дела", - сказала Захарова.

Так, по ее словам, американское посольство в России было "активнейшим образом" вовлечено в несанкционированные акции, которые прошли 3 августа в Москве.

"Посольство США в Москве опубликовало маршрут хождения, так называемой прогулки, которая предстояла в субботу… Попунктно, просто поминутно был указан этот маршрут: во сколько он начнется, во сколько он закончится и так далее", - добавила дипломат, отметив, что только в самом конце документа опубликована просьба избежать следования по указанному маршруту.

"Как мы понимаем, 90% этой информации как раз-таки призывали людей подключиться к этому мероприятию", - указала Захарова.

Она также обвинила в попытке вмешательства во внутренние дела России немецкий телеканал Deutsche Welle.

Захарова назвала "феноменальным проколом" публикацию этим каналом на русском языке призыва к москвичам выходить на акцию протеста.

"К сожалению, будем вынуждены довести до германской стороны - тем более, речь идет о канале, который имеет государственное финансирование - наши озабоченности и практические шаги, которые мы намерены будем предпринять", - заключила дипломат.

Напомним, 

Украинская правда
Темы: РосcияСШАГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Все новости...
Росcия
В ночь на 13 июля РФ атаковала "Шахедами", "Калибрами" и баллистикой: ПВО уничтожила 22 цели
РФ ночью атаковала Киев: спасатели сообщили о падении обломков в 4 районах и 4 пострадавших
Саммит НАТО продемонстрировал провал целей РФ, ради которых она начала войну – ISW
Последние новости
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
10:00
Человеческие слезы содержат вещество, которое уменьшает агрессию - исследование
09:51
Американец погиб от рук боевиков ХАМАС, Байден отреагировал
09:35
Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев
09:18
Перед праздниками более 4 тысяч грузовиков стоят на границе в Польшей
09:04
Посол Германии в Москве: Путин не желает вести переговоры
Все новости...
Реклама: