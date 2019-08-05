В Черновицкой области в ДТП пострадали пять человек, в том числе 8-летний ребенок

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Понедельник, 5 августа 2019, 01:30

В Черновицкой области в результате двух дорожно-транспортных происшествий с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей пострадали пять человек, среди них 8-летняя девочка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Национальной полиции области

Согласно сообщению, ночью 3 августа в результате опрокидывания микроавтобуса на объездной дороге в селе Острица Новоселицкого района травмировалась 8-летняя пассажирка.

Правоохранители выяснили, что в направлении Черновцов на автомобиле "Mercedes Benz Sprinter" со стороны села Магала передвигался 41-летний житель Кицманского района. Отмечается, что он не справился с управлением и допустил выезд микроавтобуса за пределы дороги с последующим опрокидыванием.

Кроме водителя в автомобиле находились еще три пассажира, в частности, двое несовершеннолетних детей.

"Во время дорожно-транспортного происшествия 8-летняя девочка получила закрытый перелом лучевой кости", - отметили в полиции.

Кроме того в ночь на 4 августа в Черновцах произошло столкновение автомобилей "Nissan Juke" и "Daewoo Lanos".

На месте аварии сотрудники Шевченковского отделения полиции установили, что 19-летняя водитель автомобиля "Nissan" при осуществлении поворота допустила столкновение с автомобилем такси "Daewoo Lanos" под управлением 45-летнего жителя Сторожинецкого района.

В результате аварии травмирован водитель легковушки и три его пассажирки в возрасте 41-42 года. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

По указанным фактам аварий следователи начали уголовные производства по признакам ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного руку или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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Темы: ДТП Черновицкая область полиция


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